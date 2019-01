Condividi | S.O. 12:00 Il presidente del partito sarà il protagonista di un tour a sostegno di Daniela Noli, candidata del centrodestra alle elezioni del 20 gennaio per un posto a Montecitorio Suppletive, Berlusconi a Cagliari



CAGLIARI - Dopo Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il 17 e 18 gennaio sarà la volta di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia sarà infatti in Sardegna per la compagna elettorale in vista delle elezioni suppletive.



La conferma arriva direttamente dal deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, Ugo Cappellacci. Il presidente del partito sarà il protagonista di un tour a sostegno di Daniela Noli, candidata del centrodestra alle elezioni del 20 gennaio per un posto a Montecitorio.



