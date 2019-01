Condividi | Mariangela Pala 20:45 Il rito della benedizione ritorna con “Lu Fuggaroni di Sant’Antoni” nelle Cumbessias della basilica di San Gavino. Mercoledì alle 18 la cerimonia per il rinnovo dell’amicizia attorno al fuoco Alle Cumbessias ritorna Lu Fuggaroni di Sant’Antoni



PORTO TORRES - Il rito della benedizione ritorna con “Lu Fuggaroni di Sant’Antoni” nelle Cumbessias della basilica di San Gavino. Mercoledì alle 18 la cerimonia per il rinnovo dell’amicizia attorno al fuoco, le degustazioni enogastronomiche per una festa antica e una tradizione ritrovata.



L'organizzazione è a cura del Gruppo Intragnas, in collaborazione con la parrocchia Santi Martiri Turritani insieme per celebrare la benedizione del fuoco. Una serata in allegria con vino, prelibatezze e la compagnia dei volontari dell’associazione Intragnas che da diversi anni va alla ricerca delle tradizioni che animavano la comunità, per poi riproporle cercando di mantenere intatti costumi e usanze dell’epoca.



Un modo per coinvolgere quante più persone attorno a una festa popolare che i portotorresi non mancavano di organizzare proprio in questo periodo, per ricordare la figura di Sant’Antonio Abate. Da millenni si usa nei paesi accendere i cosiddetti “focarazzi” o “ceppi” o “falò di Sant’Antonio”, che avevano una funzione purificatrice e fecondatrice, come tutti i fuochi che segnavano il passaggio dall’inverno alla imminente primavera. PORTO TORRES - Il rito della benedizione ritorna con “” nelle Cumbessias della basilica di San Gavino. Mercoledì alle 18 la cerimonia per il rinnovo dell’amicizia attorno al fuoco, le degustazioni enogastronomiche per una festa antica e una tradizione ritrovata.L'organizzazione è a cura del Gruppo Intragnas, in collaborazione con la parrocchia Santi Martiri Turritani insieme per celebrare la benedizione del fuoco. Una serata in allegria con vino, prelibatezze e la compagnia dei volontari dell’associazione Intragnas che da diversi anni va alla ricerca delle tradizioni che animavano la comunità, per poi riproporle cercando di mantenere intatti costumi e usanze dell’epoca.Un modo per coinvolgere quante più persone attorno a una festa popolare che i portotorresi non mancavano di organizzare proprio in questo periodo, per ricordare la figura di Sant’Antonio Abate. Da millenni si usa nei paesi accendere i cosiddetti “focarazzi” o “ceppi” o “falò di Sant’Antonio”, che avevano una funzione purificatrice e fecondatrice, come tutti i fuochi che segnavano il passaggio dall’inverno alla imminente primavera.