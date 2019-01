Condividi | Red 23:22 Il club biancoblu completa la giornata di mercato con l’ingaggio dello swingman americano, alla sua prima esperienza in Italia La Dinamo firma Justin Carter



SASSARI – Il Banco di Sardegna Dinamo Sassari ha annunciato di aver chiuso l’accordo per la firma in biancoblu di Justin Anthony Carter. Americano, nato a Gaithersburg (nel Maryland), il 21 aprile 1987, è una guardia-ala piccola (193centimetri per 91chilogrammi), dalle ottime doti atletiche dalle buone capacità difensive. “Swingman” di grande fisicità ed esperienza, porta con se un lungo curriculum europeo, che vanta due stagioni in Eurolega.



La sua formazione cestistica inizia nel 2006/07 al Compton community college per poi passare, l’anno successivo, al Fullerton community college. Nel 2008/09 il suo debutto in Ncaa con i Creighton Bluejays della prestigiosa Creighton University. Nel 2010/11, l’esordio da professionista con la formazione slovacca dello Sk Zilina mentre, nel 2011/12, approda nella seconda lega turca in maglia Vestelspor Manisa prima e Tire Belediye poi. Per due anni resta in Turchia con Uşak Sportif e con questi colori è protagonista della promozione nella massima serie.



Nella stagione 2014/15 passa al Galatasaray con cui debutta in EuroLega disputando 14partite e qualificandosi alle Top16. L’estate di quell’anno partecipa alla Summer league di Las Vegas con la maglia dei Phoenix Suns mentre nel 2015/16 è a Pınar Karşıyaka. Dopo una parentesi in Venezuela, nel 2016 firma con i russi del Khimki, chiudendo la stagione in Israele con il Maccabi Kiryat Gat. La scorsa stagione ha vestito i colori kazaki del Bk Astana, con cui ha vinto il titolo nazionale e la Coppa del Kazakistan, chiudendo la Vtb league con una media di 17punti, 5,3rimbalzi, 3,9assist ed 1,6rubate Ha iniziato l’annata in corso negli Emirati arabi con la formazione del Shabab Al Ahli Dubai.



