Oggi e giovedì, il Salone delle conferenze dell´ex Seminario, in Via Sassari 179, ospiterà due conferenze organizzata dalla locale Università per le tre età Ute Alghero: gli appuntamenti della settimana



ALGHERO – Oggi (martedì) e giovedì 17 gennaio, il Salone delle conferenze dell'ex Seminario, in Via Sassari 179, ad Alghero, ospiterà due conferenze organizzata dalla locale Università per le tre età. Si inizia oggi, alle 16.30, con “L'utilizzo delle risorse marine e vantaggi potenziali per il Terzo mondo” illustrato dall'ammiraglio Vittorio Guillot.



Giovedi, alla stessa ora, Maria Antonietta Palomba, libera professionista specializzata in Medicina generale, nutrizione e Terapia chelante, terrà una conferenza su “Il cibo come prima medicina da Ippopcrate ai nostri giorni: fattori che influenzano la nostra salute”.



