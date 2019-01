Condividi | Red 16:21 Continua senza sosta, ricevendo sempre più consensi e richieste, il tour sardo del reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress) dello scrittore algherese con il musicista Quirico Solinas Reading di Massimiliano Fois a Pattada



ALGHERO - Continua senza sosta, ricevendo sempre più consensi e richieste, il tour sardo del reading poetico musicale “Breviario per notturni campestri” (testo pubblicato dalle Edizioni Nemapress) dello scrittore Massimiliano Fois e del musicista Quirico Solinas, che si esibiranno sabato 19 gennaio, alle 18.30, a Pattada, nel Centro di aggregazione sociale, in Piazza Vittorio Veneto. Dopo la tappa logudorese, lo spettacolo approderà in Barbagia, ad Orotelli, ed a febbraio toccherà Sassari, Olmedo ed Alghero.



Lo scrittore, reduce dalla partecipazione alla Fiera del libro di Roma “Più libri più liberi”, attualmente lavora a tre nuovi saggi storici ed alla cura di due nuove mostre storico documentarie. L'ingresso al reading è gratuito.



