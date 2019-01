Condividi | S.O. 17:04 Tutti i voli in gara per la continuità territoriale dagli aeroporti di Alghero, Olbia e Cagliari su Milano e Roma assegnati provvisoriamente all´ex compagnia di bandiera Ct1: en plein Alitalia, fuori Air Italy



ALGHERO - L'ex compagnia di bandiera fa l'en plein. Tutte le rotte in continuità territoriale da e per la Sardegna sono assegnate ad Alitalia. E ciò che emerge dopo l'apertura delle buste con l'offerta economica dei vettori.



Una graduatoria provvisoria sulla base dei conteggi effettuati dalla commissione di gara e che sarà formalizzata certamente entro il mese di gennaio. In gara c'erano Alitalia e Air Italy, che avevano presentato complessivamente 10 offerte.



