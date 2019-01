Condividi | Red 19:06 Il Premio nazionale di letteratura e giornalismo, che torna al Teatro Civico dopo otto anni di assenza, verrà assegnato a Vanessa Roggieri per la prosa, Marella Giovannelli per la poesia e Giulia-Giornaliste della Sardegna per il giornalismo Alghero Donna 2018: ecco le vincitrici



ALGHERO - Dopo otto anni di assenza, domenica 27 gennaio ritorna al Teatro Civico di Alghero il Premio nazionale di letteratura e giornalismo “Alghero Donna”. Il Premio, istituito nel 1995 da Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione internazionale dei critici letterari e della Associazione Salpare, gode del patrocinio e del contributo del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero e del patrocinio della Commissione regionale Pari opportunità e del Gremio dei sardi di Roma, che lo ha sostenuto nelle edizioni svoltesi nella Capitale.



Il Premio, che consiste in un artistico gioiello del prezioso corallo di Alghero e di una targa istituzionale, è stato assegnato su segnalazione di una Giuria presieduta da De Giovanni, composta da critici letterari, giornalisti, scrittori ed esperti: Antonio Casu (presidente del Cenacolo di Tommaso Moro e direttore della Biblioteca della Camera dei deputati), Mirella Maffi (presidente del Comitato italiano del Prix Femme d’Europe), Antonio Maria Masia (presidente dell'Unione delle Associazioni regionali di Roma), Massimo Milza (coordinatore eventi dell’Associazione Salpare, già direttore della Sala stampa di Palazzo Chigi), Alessandra Bonanni (responsabile eventi culturali MultiOlistica) e Giuditta Sireus (direttrice artistica club Jane Austen–Sardegna). Le premiate: per la sezione “Prosa” Vanessa Roggeri, con il romanzo “La cercatrice di corallo” (Rizzoli), ambientato tra Alghero e Borutta, con al centro due grandi figure di donne che si contrappongono; per la “Poesia” Marella Giovannelli, con la raccolta “L’età del cuore” (Youcanprint), che segna la capacità poetica di descrivere in ambientazioni sarde sentimenti ed emozioni universali; per la sezione “Giornalismo” Giulia-giornaliste della Sardegna (coordinatrice Susi Ronchi, vice Roberta Celot), che con cinquanta iscritte è il gruppo regionale di giornaliste più numeroso di questa Associazione nazionale.



Le scrittrici e poetesse premiate andranno ad aggiungersi nell’Albo d’oro a nomi prestigiosi, come Cristina Comencini, Maria Rosa Cutrufelli, Barbara Alberti, Vivian Lamarque, Nada Malanima, Romana Petri, Lia Levi, Gabriella Sica, Concita De Gregorio, Sandra Petrignani, ecc.Tra le giornaliste, il Premio è stato assegnato negli anni, tra le altre, a Carmen Lasorella, Neliana Tersigni, Lilli Gruber, Cristina Parodi, Antonella Clerici, Daria Bignardi, Danila Bonito, Licia Colò, Cesara Buonamici, Maria Latella, Paola Saluzzi e Bianca Berlinguer. L’edizione 2018, nella scelta delle vincitrici ha voluto rendere omaggio alla Sardegna, un mix straordinario di arte, lingua e cultura che fa dell'Isola uno dei gioielli identitari d’Italia. Come sempre, la serata sarà condotta da Neria De Giovanni, e sarà arricchita dall’intervento musicale del coro “Voches e ammentos” di Galtellì, con un omaggio a Grazia Deledda, e dal coro di Alghero “Matilde Salvador”, intitolato ad una grande donna della cultura catalana. La manifestazione avrà inizio alle 18, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.



