Barbieri, dopo Sogeaal, Capodichino

ALGHERO – Roberto Barbieri è il nuovo amministratore delegato della Gesac, la società di gestione dell'aeroporto di Napoli-Capodichino. Il 66enne manager napoletano sostituisce Armando Brunini, da una settimana alla guida di Sea (gli scali milanesi di Linate e Malpensa).



Barbieri è anche il presidente della Sogeaal, la società che gestisce l'aeroporto di Alghero. Classe 1953, è stato amministratore delegato di Sagat nel 2013, la società che gestisce l'aeroporto di Torino. Gesac, Sea, Sogeaal e Sagat sono tutte controllate dalla F21i tramite la 2i aeroporti,



Barbieri è stato laureato con lode in Scienze economiche nel 1978 all'Università di Napoli, e nello stesso anno è entrato in Finmeccanica e partecipa per conto di Aeritalia-Finmeccanica agli accordi industriali con Boeing e McDonnell Douglas. Poi, è diventato il responsabile finanziario di Iniziativa meta (del gruppo Montedison) e direttore generale del Messaggero. Dopo un periodo in Aeritalia come dirigente finanziario, entra nel gruppo Ferrovie dello Stato con l'incarico di direttore finanziario di Metropolis. Dal 1993 al 1997 è assessore a Palazzo San Giacomo.



