Nuovo appuntamento a ResPublica

ALGHERO - Da tre anni, il gruppo AfrikAsiaAlghero si riunisce negli spazi di ResPublica (Distretto della creatività, ex caserma in Via Simon), ogni venerdì, come luogo di incontro e dialogo aperto a persone provenienti da Paesi e culture diverse. Tra le attività c'è anche la festa annuale, dove le diversità culturali si incontrano attraverso il cibo, la musica, le storie. Quest'anno la festa si terrà venerdì 18 gennaio, dalle 17. Si inizierà con videoproiezioni accompagnate dal racconto a più voci dell'esperienza di AfrikAsiAlghero, si passerà poi al cibo, che rappresenta una delle più antiche forme di scambio e di conoscenza tra i popoli e si concluderà con le musiche del mondo.



Sabato 19, sempre dalle 17.00, ResPublica invita ad un evento sul “Dono del fuoco”, dedicato alla tradizione ed alla simbologia dei falò di Sant'Antonio Abate, che si celebra in tutta la Sardegna e segna l'inizio del Carnevale. Sarà un appuntamento costruito intorno ad installazioni artistiche, nel quale si intrecceranno racconti della memoria popolare algherese e sarda, canti e poesie, riflessioni sul significato ancestrale del fuoco nella psiche e nella storia evolutiva dell'umanità. L'appuntamento si aprirà alle 17, con i racconti rivolti in particolare ai bambini ed alle famiglie, per poi proseguire con le performance artistiche. ResPublica propone, all'interno del progetto del Distretto della creatività, una serie di laboratori ed attività settimanali: incontri di psicologia, tai-chi, conversazioni di inglese, lo sportello sociale “punto rosso” e sempre tanta musica.



Da lunedì 21 gennaio, saranno attivate due nuove iniziative: il laboratorio ludico musicale "Piccoli musicisti... crescono" ed il corso propedeutico per cucire a macchina. Altri laboratori in partenza nei prossimi giorni l'intreccio tradizionale delle palme ed il corso di disegno per "chi crede di non saper disegnare". L'Assemblea di ResPublica, aperta a tutti coloro che vogliono proporre e collaborare, si tiene ogni lunedì alle 18.30. Per ulteriori informazioni, ci si può rivolgere a ResPublica, in Via Simon/Piazza Pino Piras, ad Alghero, aperto tutti i giorni, dalle 17, oppure consultare la pagina Facebook dell'Associazione.