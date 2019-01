Condividi | Red 17:19 L´attrice, a Sassari per lo spettacolo “L´idea di ucciderti”, in scena al Teatro Comunale, ha visitato ieri pomeriggio la mostra “Art in public space”, allestita negli spazi dell´ex Convento del Carmelo fino al 31 gennaio Caterina Murino visita la mostra di Maria Lai



SASSARI - L'attrice Caterina Murino, a Sassari per lo spettacolo “L'idea di ucciderti”, in scena al Teatro Comunale, ha visitato ieri pomeriggio (martedì) la mostra “Maria Lai. Art in public space”, allestita negli spazi dell'ex Convento del Carmelo fino al 31 gennaio. Murino, insignita nel 2017 del Candeliere d'oro speciale, è stata accompagnata nella visita dal sindaco Nicola Sanna, dall'assessore comunali alle Politiche culturali Manuela Palitta e dal curatore della mostra Davide Mariani.



