Opere e infrastrutture di Sardegna: Edoardo Balzarini incontra gli Ordini professionali: «la società è nata per migliorare gestione ciclo opere pubbliche, non per fare concorrenza ai professionisti», ha dichiarato il delegato regionale ai Lavori pubblici Infrastrutture: l´assessore incontra i professionisti



CAGLIARI - Lunedì mattina, all’Assessorato regionale dei Lavori pubblici, si è tenuto l’incontro con la rappresentanza degli Ordini professionali per illustrare le novità contenute nella delibera con cui la Giunta ha costituito la società “Opere e infrastrutture della Sardegna srl”. All’incontro hanno partecipato, in rappresentanza di numerosi Ordini professionali, la coordinatrice regionale della Rete delle professioni tecniche Patrizia Sini, che ha recapitato il documento elaborato nella riunione tenutasi il 9 gennaio, ed il presidente dell’Ordine dei geologi Giancarlo Carboni.



«Nelle intenzioni della Giunta, la società vuole rappresentare un’opportunità per il settore delle opere pubbliche e, in particolare, per il sistema delle professioni – ha detto l’assessore Edoardo Balzarini – probabilmente, alcune delle osservazioni critiche pervenute nei giorni scorsi possono derivare da una non esaustiva esplicitazione delle finalità della Società prevista dalla legge regionale n.8 del 2018. Una legge frutto di un percorso durato quattro anni, che contiene numerosi aspetti innovativi aventi l’obbiettivo di migliorare la gestione del ciclo delle opere pubbliche in Sardegna. La società ha l’ambizione di essere lo strumento sperimentale volto a verificare la possibilità di perseguire positivamente tale obiettivo. Seppur sia stata da alcuni frettolosamente definita “società di progettazione” – ha proseguito Balzarini – è ben altra cosa e non costituisce nessuna turbativa per la consueta corrente operatività delle libere professioni di cui, peraltro, deve avvalersi. Intende, piuttosto, essere uno strumento per potenziare la capacità della Pubblica amministrazione di svolgere i compiti di istituto, anche attraverso la valorizzazione della figura del project manager di modello anglosassone, che garantisca un coordinamento uniforme ed efficace per la velocizzazione delle procedure: mi pare che questo sia un interesse di tutta la collettività e, in particolare, dei professionisti».



Al termine dell’articolato e costruttivo confronto con i rappresentanti degli Ordini professionali, l’assessore regionale ha ribadito, in merito alle perplessità ed ai timori manifestati, che già lo Statuto contiene sufficienti elementi a garanzia del rispetto delle finalità della società e confermato la volontà, espressa nella deliberazione, di coinvolgere gli Ordini professionali nel costruendo piano economico finanziario, nella fase di avvio ed in tutto il percorso di operatività della società, anche attraverso un tavolo permanente di confronto.



