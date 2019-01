Condividi | S.O. 8:50 Giovedì il Ministro Pentastellato sarà in Sardegna. Sassari-Alghero, Toninelli: “Si farà”. Poi se la prende con i sindaci. Immediata la replica del primo cittadino di Alghero, Mario Bruno: «Servono atti e fatti» Il Ministro giovedì in Sardegna

Polemica coi Sindaci: attendiamo fatti



ALGHERO - «Il Ministro Toninelli dice oggi che la 4 corsie si farà. E dice di aver convinto il MIBAC a sentire il parere dell’avvocatura dello Stato. Poi fa polemica con noi sindaci: sport nazionale di questo governo». Mario Bruno, a capo del territorio nel chiedere con forza il completamento della strada Sassari-Alghero, risponde a tono alle parole del ministro delle Infrastrutture.



«I sindaci del Partito democratico che in questi giorni stanno protestando, coinvolgendo le associazioni di categoria, dovrebbero prendersela anzitutto con gli ostacoli ereditati dai governi nazionale, regionale e dalle amministrazioni locali dello stesso Pd. Questo Governo e il mio ministero hanno enormemente a cuore l’obiettivo di rendere più efficienti le reti infrastrutturali di un’isola, come la Sardegna, che ha enormi potenzialità economiche ancora inespresse» aveva dichiarato il Ministro delle Infrastrutture.



