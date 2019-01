Condividi | S.O. 10:00 Si tratta del tratto di circonvallazione di Alghero, da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord in regione Taulera” Circonvallazione: niente Via, si parte



ALGHERO - La Regione, su proposta dell’assessore dell’ambiente Donatella Spano, ha deciso martedì sera in Giunta di non sottoporre a ulteriore procedura di Valutazione d'impatto ambientale l’intervento sul "Completamento della nuova Sassari - Alghero 1° lotto". Si tratta del tratto di circonvallazione di Alghero, da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa (SP 105) e per Villanova Monteleone (SS 292) e a nord in regione Taulera”.



I lavori per la circonvallazione di Alghero, già accantierati, conclusa l’indagine su presenza nel tracciato di eventuali ordigni bellici tutt’ora in corso, possono così cominciare. Si tratta del lotto urbano inserito nella progettazione Anas della SS291.



