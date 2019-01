Condividi | A.S. 11:20 Con la senatrice Virginia La Mura, la deputata algherese porterà le relazioni dei tecnici e le istanze dei balneari e dei cittadini raccolte in occasione del sopralluogo svolto nelle scorse settimane Posidonia: Deiana incontra il ministro Costa



ALGHERO - Sul fronte Posidonia oceanica sono questi giorni di intensa attività per la deputata Pentastellata. Domani, infatti, giovedì 17 gennaio, la deputata algherese Paola Deiana e la senatrice Virginia La Mura incontreranno il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.



Si parlerà di quanto emerso nel corso della tavola rotonda del 4 gennaio, giornata in cui le rappresentanti in parlamento del Movimento 5 stelle avevano prima effettuato un sopralluogo ad Alghero nei tre centri di stoccaggio, quello di Punta Negra, di Maria Pia e di San Giovanni e poi dato seguito a un incontro a cui avevano preso parte gli operatori interessati alla problematica della gestione della Posidonia oceanica spiaggiata e degli stessi centri di stoccaggio [



«Si lavora al fine di elaborare una normativa ad hoc per cercare di gestire al meglio sia la questione della pulizia ordinaria degli arenili dalla Posidonia oceanica spiaggiata annualmente sia la problematica dei centri di stoccaggio. Importante – ricordano Deiana e La Mura - è provare a ridurre al massimo la Posidonia oceanica spiaggiata. Al Ministero porteremo le relazioni dei tecnici e le istanze dei balneari e dei cittadini».