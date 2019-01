Condividi | Red 14:16 Venerdì, l´autore sarà in città per due appuntamenti dedicati al suo nuovo libro “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo”. La mattina incontrerà i ragazzi della scuola media di Via XX Settembre. Il pomeriggio, sarà ospite della Libreria Cyrano per incontrare il pubblico dei lettori e conversare del libro con Roberta Sannia e Maria Loredana Sanna Libri: Riccardo Gazzaniga ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 18 gennaio, Riccardo Gazzaniga sarà ad Alghero per due appuntamenti dedicati al suo nuovo libro “Abbiamo toccato le stelle. Storie di campioni che hanno cambiato il mondo”. La mattina incontrerà i ragazzi della scuola media di Via XX Settembre. Alle 18, invece, sarà ospite della Libreria Cyrano per incontrare il pubblico dei lettori e conversare del libro con Roberta Sannia e Maria Loredana Sanna.



Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. E combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani. La storia di Yusra Mardini (ragazza che scappò a nuoto dalla guerra), Gino Bartali (campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei), Emile Griffith (pugile che uccise sul ring e amò gli uomini), Kathrine Switzer (prima donna a correre una maratona) e di Peter Norman (eroe silenzioso tra i due giganti del 1968): queste e tante altre storie raccontate dalla voce forte e dolce, epica e commovente di Gazzaniga.



Riccardo Gazzaniga è nato a Genova nel 1976. Dopo aver frequentato il Liceo Classico, si è arruolato nella Polizia di Stato, dove presta servizio da ventidue anni. Appassionato di calcio, nuoto e sport di combattimento, ha pubblicato due romanzi per Einaudi: “A viso coperto” (2013), con cui ha vinto il premio Calvino ed il premio Massarosa, e “Non devi dirlo a nessuno” (2016), adottato in diverse scuole medie e superiori. La storia del corridore australiano Norman, pubblicata in rete e qui inclusa, è stata tradotta in dieci lingue e ha emozionato milioni di lettori in tutto il mondo.



