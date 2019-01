Condividi | Red 18:26 I Carabinieri della locale Stazione, al termine di mirate indagini scaturite dalla querela di un operaio ogliastrino, hanno denunciato per il reato di truffa alla Procura della Repubblica di Lanusei un 60enne della provincia di Milano Lanusei: operaio truffato, 60enne denunciato



LANUSEI - I Carabinieri della Stazione di Lanusei, al termine di mirate indagini scaturite dalla querela di un operaio ogliastrino, hanno denunciato per il reato di truffa alla Procura della Repubblica di Lanusei un 60enne della provincia di Milano. Il malfattore, con raggiri elaborati nell'arco di un mese, è riuscito a farsi consegnare complessivamente, tramite la ricarica di una carta prepagata, 750euro, per la vendita di un motocoltivatore usato.



Il tutto ha avuto origine a novembre, quando su un noto sito internet è stato inserito l'annuncio in vendita di un mezzo edile in ottime condizioni, con il recapito telefonico del venditore. Dopo il primo contatto telefonico, il potenziale fornitore era riuscito ad ottenere la fiducia del suo interlocutore rendendosi disponibile a recapitare il veicolo di persona non appena si sarebbe concluso l'accordo.



