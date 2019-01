Lavoro e identità: ecco Solinas

video 23:08 Onore a Salvini, Pais esulta «Quando tutti si sono disinteressati di noi, Matteo Salvini ha scelto Alghero». Il candidato della Lega alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, Michele Pais, esulta. È lui che trattiene il numeroso pubblico in attesa dell’arrivo del leader leghista in piazza ad Alghero. «La gente ha voglia di cambiamento, una grande Manifestazione di popolo e di vicinanza a Salvini. Per me Un grande onore aver inaugurato la campagna elettorale nella mia città». Così Michele Pais al microfono del Quotidiano di Alghero