Alghero libri: incontro con Joan Isaac

ALGHERO - Nell'ambito degli appuntamenti del Festival Barnasants, organizzati ad Alghero dalla Plataforma per la llengua, oggi (giovedì), alle 18.30, nella sala ex Avis del Liceo Classico. l'autore Joan Isaac presenterà il suo ultimo libro "Penso, per tant escric". Interverranno Gustau Navarro Barba (responsabile Delegazione Governo di Catalogna) e Raffaele Sari Bozzolo. Joan Isaac, nome d'arte di Joan Vilaplana i Comìin, è compositore ed interprete in lingua catalana, poeta e musicista, una delle grandi voci della canzone catalana. Difensore della canzone d'autore, parla con straordinaria bellezza e sensibilità dei temi universali come l'amore e il disamore della vita, riflettendo e denunciando, contemporaneamente, l'incomunicabilità e la solitudine delle persone in una società sempre più disumanizzata.