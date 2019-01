Condividi | S.O. 9:27 Al via l´organizzazione della ventesima edizione del Carnevale delle Borgate. Questa sera la prima riunione organizzativa presso il salone sociale della borgata Carnevale delle Borgate: si parte



ALGHERO - L'Associazione Socio Culturale Sportiva ha il piacere di informare che sono iniziati i preparativi per l'organizzazione del Carnevale delle Borgate quest'anno giunto alla ventesima edizione. Questa sera, 17 gennaio 2019 (alle ore 18.30), si terrà una prima riunione informativa presso il salone sociale della borgata di Guardia Grande.



L'Associazione, recentemente rinnovata nel suo organico, invita a partecipare al primo incontro tutti coloro che si vorranno cimentare nell'allestimento di un carro allegorico o nell'organizzare un gruppo allegorico a piedi, a cavallo, in bicicletta etc.



Il gruppo di lavoro dell'Associazione illustrerà il programma e sarà a disposizione per eventuali chiarimenti relativi alla manifestazione. «L'incontro è aperto a tutti coloro che vorranno parlare di Carnevale si richiedono come unici requisiti fantasia e tanta allegria». Per ulteriori informazioni è possibile contattare Gavino Pinna (tel. +39 3396401091).