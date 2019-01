Condividi | Red 18:07 Reddito di inclusione sociale e sostegno al pagamento degli affitti: da domani, in pagamento le somme di dicembre negli sportelli del Banco di Sardegna Reis ad Alghero: dicembre in pagamento



ALGHERO - In pagamento somme per complessivi 139mila euro dai Servizi sociali, gran parte di questi relativi ai contributi economici per il Reis. Da domani, venerdì 18 gennaio, negli sportelli del Banco di Sardegna, saranno disponibili i contributi economici relativi a tre diverse leggi dei settore.



Per la legge 23/2005 (sostegno abitativo), a favore dei ventotto beneficiari, l’importo pagato è di 8.750euro; per la legge 18/2016 (Reis), sono disponibili 118.979euro per 525 soggetti. Infine, ai quarantasei beneficiari della Legge 9/2004 spettano complessivamente 11.365euro. Commenti ALGHERO - In pagamento somme per complessivi 139mila euro dai Servizi sociali, gran parte di questi relativi ai contributi economici per il Reis. Da domani, venerdì 18 gennaio, negli sportelli del Banco di Sardegna, saranno disponibili i contributi economici relativi a tre diverse leggi dei settore.Per la legge 23/2005 (sostegno abitativo), a favore dei ventotto beneficiari, l’importo pagato è di 8.750euro; per la legge 18/2016 (Reis), sono disponibili 118.979euro per 525 soggetti. Infine, ai quarantasei beneficiari della Legge 9/2004 spettano complessivamente 11.365euro.