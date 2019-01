Condividi | Red 16:07 Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, questa mattina a Cagliari, ha annunciato che i tecnici del Governo stanno già preparando una nuova gara per i trasporti marittimi, che dia attenzione anche alla continuità delle merci e che agevoli il rilancio dell´economia isolana Toninelli dice «basta» al monopolio Tirrenia



CAGLIARI - «Basta con il monopolio Tirrenia». Con questa parola d'ordine, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, questa mattina (giovedì) a Cagliari, ha annunciato che i tecnici del Governo stanno già preparando una nuova gara per i trasporti marittimi, che dia attenzione anche alla continuità delle merci e che agevoli il rilancio dell'economia isolana.



«Siamo stanchi di questa situazione e porremmo fine al monopolio Tirrenia. Svolge un'utilità sociale fondamentale, utilizza soldi pubblici e non può far schizzare così i prezzi, è inaccettabile, ci sarà un cambiamento tra pochi mesi», ha dichiarato Toninelli, che ha sottolineato come la Sardegna sia una priorità per il Movimento 5 stelle, in controtendenza con la “vecchia politica”, che «ha abbandonato la regione».



Il ministro ha incontrato all'aeroporto di Elmas Luca Caschili e Francesco Desogus, rispettivamente candidati pentastellati alle elezioni supplettive della Camera dei deputato e come presidente regionale. «Una cosa deve essere chiara a tutti – sottolineato Danilo Toninelli - Luca Caschili è l'unico candidato della Maggioranza alle suppletive di Cagliari».



