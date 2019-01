Condividi | M.P. 17:36 Il settore Politiche sociali con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna ha disposto di dare continuità sino al 30 aprile 2019 ai piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2018 Porto Torres: proroghe e nuovi piani sulla legge 162



PORTO TORRES - Il settore Politiche sociali con deliberazione della Giunta della Regione Sardegna ha disposto di dare continuità sino al 30 aprile 2019 ai piani personalizzati in essere al 31 dicembre 2018. Il provvedimento stabilisce che i piani personalizzati di nuova attivazione avranno decorrenza dal primo maggio 2019 per le persone con disabilità grave di cui alla legge 104/92.



Nella sezione Avvisi e scadenze, nella home page del sito web, sono disponibili gli avvisi e la modulistica. Per fissare un appuntamento, per chiarimenti e informazioni, gli operatori del servizio Sociale comunale sono a disposizione presso gli uffici siti in Viale delle Vigne 5 o al telefono al 079 5008550.