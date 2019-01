Condividi | Red 23:47 Il Partito democratico ha scelto l´algherese Alma Cardi, che correrà nelle Elezioni regionali in coppia con il presidente uscente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau È ticket Cardi-Ganau tra i Dem



ALGHERO - «Squadra pronta, compatta e solida. Sono onorata di essere candidata per il Consiglio regionale della Sardegna con il Partito democratico; di correre al fianco di Gianfranco Ganau; di rappresentare i meriti di queste belle persone che quotidianamente si impegnano per la nostra comunità con passione politica, civica e sociale. Il Circolo Pd di Alghero è pronto a correre e dare il proprio contributo».



Con questo posto affidato alla sua pagina Facebook, Alma Cardi ha annunciato lo sua partecipazione alle Elezioni regionali nelle fila Dem. E lo farà in ticket con il presidente uscente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau. Una scelta che tende a sottolineare quanto il Pd creda nella capacità dell'ex assessore comunale della Giunta Lubrano.



Fino a pochi giorni fa, era sicura tra le fila del Partito democratico la presenza del consigliere uscente Raimondo Cacciotto che, invece, potrebbe ora trovare posto in una delle liste riconducibili al candidato presidente regionale Massimo Zedda. La chiusura delle liste è fissata ufficialmente per lunedì 21 gennaio.



Nella foto: foto di gruppo del Circolo Pd di Alghero