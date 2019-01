Condividi | S.O. 11:27 Il Coordinamento sassarese di AutodetermiNatzione organizza per sabato 19 gennaio 2019 all’Emiciclo Garibaldi di Sassari (dalle ore 10 alle ore 12), un sit-in per incontrare i cittadini e presentare il programma elettorale in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale “Cavolo d´oro” a Luigi Arru



ALGHERO - Si scalda il clima in occasione della tornata elettorale sarda. Il Coordinamento sassarese di AutodetermiNatzione organizza per sabato 19 gennaio 2019 all’Emiciclo Garibaldi di Sassari (dalle ore 10 alle ore 12), un sit-in per incontrare i cittadini e presentare il programma elettorale in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.



Nell’occasione verrà simbolicamente consegnato il premio “il Cavolo d’Oro” al personaggio politico «che più si è distinto nel determinare la maggior regressione culturale, sociale ed economica della nostra isola». «La manifestazione, dal carattere ironico e satirico - sottolineano dal coordinamento sassarese di AutodetermiNatzione - vuole mettere in evidenza la scarsa rilevanza politica finora ottenuta dai nostri rappresentanti ai vari livelli istituzionali (cittadini, regionali e nazionali) e la sempre più marginale posizione del nostro territorio riguardo agli investimenti economici e strutturali, che hanno determinato l’acuirsi dei problemi sociali legati alla disoccupazione e alla carenza dei servizi».



«Sarà anche l’occasione per raccogliere proposte e istanze che i nostri concittadini vorranno rivolgerci». AutodetermiNatzione punta il dito conto l'assessore alla Sanità, Luigi Arru, definito «il politico sardo che con indefesso impegno e con tenace costanza, in soli cinque anni ha determinato una rapida regressione dell'assistenza sanitaria, determinando una drastica riduzione dei posti letto ospedalieri, la chiusura di molti punti nascita nei territori sardi, una netta riduzione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, una forte limitazione all'uso dei farmaci innovativi».



Nella foto: Luigi Arru Commenti ALGHERO - Si scalda il clima in occasione della tornata elettorale sarda. Il Coordinamento sassarese di AutodetermiNatzione organizza per sabato 19 gennaio 2019 all’Emiciclo Garibaldi di Sassari (dalle ore 10 alle ore 12), un sit-in per incontrare i cittadini e presentare il programma elettorale in vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.Nell’occasione verrà simbolicamente consegnato il premio “il Cavolo d’Oro” al personaggio politico «che più si è distinto nel determinare la maggior regressione culturale, sociale ed economica della nostra isola». «La manifestazione, dal carattere ironico e satirico - sottolineano dal coordinamento sassarese di AutodetermiNatzione - vuole mettere in evidenza la scarsa rilevanza politica finora ottenuta dai nostri rappresentanti ai vari livelli istituzionali (cittadini, regionali e nazionali) e la sempre più marginale posizione del nostro territorio riguardo agli investimenti economici e strutturali, che hanno determinato l’acuirsi dei problemi sociali legati alla disoccupazione e alla carenza dei servizi».«Sarà anche l’occasione per raccogliere proposte e istanze che i nostri concittadini vorranno rivolgerci». AutodetermiNatzione punta il dito conto l'assessore alla Sanità, Luigi Arru, definito «il politico sardo che con indefesso impegno e con tenace costanza, in soli cinque anni ha determinato una rapida regressione dell'assistenza sanitaria, determinando una drastica riduzione dei posti letto ospedalieri, la chiusura di molti punti nascita nei territori sardi, una netta riduzione dei medici di base e dei pediatri di libera scelta, una forte limitazione all'uso dei farmaci innovativi».Nella foto: Luigi Arru