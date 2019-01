Condividi | Red 18:14 Per presentare l’Istituto, i suoi percorsi formativi, gli ambienti di studio, i laboratori e le palestre, la commissione per l’orientamento promuove gli incontri con i genitori e con gli studenti, domani pomeriggio e domenica mattina Open day: il Roth si presenta a famiglie e studenti



ALGHERO - La scelta della scuola secondaria è sempre un evento importante nel cammino di formazione degli adolescenti e un momento delicato anche per le famiglie: i genitori sono fortemente coinvolti in una decisione che riguarda le capacità ed il futuro dei propri figli. L’istruzione tecnica rappresenta una valida opportunità per la preparazione dei giovani, il loro inserimento nel mondo del lavoro e l’accesso a tutte le Facoltà universitarie.



L’Istituto di istruzione superiore “Angelo Roth” di Alghero, in quanto scuola tecnica, ha assicurato da oltre cinquant'anni la formazione culturale, professionale ed umana di migliaia di cittadini di Alghero e del territorio. E’ presente con diversi indirizzi di studio, in cui la tradizione ed i saperi si integrano con un rinnovamento tecnologico e didattico, attraverso un consolidamento ed una crescita di conoscenze linguistiche, scientifiche ed umanistiche, perseguito potenziando l’aspetto culturale, tecnologico e professionale dei propri studenti.



Per presentare l'Istituto, i suoi percorsi formativi, gli ambienti di studio, i laboratori e le palestre, la commissione per l'orientamento promuove gli incontri con i genitori e con gli studenti in occasione dell'Open day, che si svolgerà domani, sabato 19 gennaio, dalle 16 alle 19, e domenica 20, dalle 10.30 alle 12.30.