Concessione impianti sportivi: riunione ad Alghero

ALGHERO - Si terrà martedì 22 gennaio, alle 16, negli uffici della segreteria generale, in Piazza Porta Terra, ad Alghero, una nuova riunione rivolta ai rappresentanti delle associazioni sportive locali interessati ai bandi per la concessione del servizio di gestione e riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, l'ammodernamento, il potenziamento e miglioramento dei servizi nelle strutture sportive. L'incontro segue la riunione svoltasi la scorsa settimana su richiesta di alcune società sportive.



L'obbiettivo è fornire i più ampi chiarimenti sui diversi aspetti dei bandi ed illustrare nel dettaglio la finalità che l’Amministrazione comunale si prefigge con i diversi procedimenti. Arrivano, infatti, regole chiare per tutti, s'introducono i criteri di sostenibilità ambientale finalizzati al risparmio energetico e si garantisce una corretta e moderna gestione delle strutture comunali.



Gli impianti interessati sono la palestra Vittorio Corbia, lo stadio Mariotti, palestra Mariotti, la palestra Luca Manchia, il campo sportivo da calcio La Taulera, l'impianto rugby e l'impianto polivalente atletica, con durata della concessione stimata in sei anni e la previsione di investimenti nell'impiantistica, nell'adeguamento normativo e sui servizi aggiuntivi di aggregazione sociale e sportiva.