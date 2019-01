Condividi | Red 20:03 Domani mattina, saranno presenti il sindaco di Sassari Nicola Sanna, gli assessori comunali alle Politiche sociali Pina Ballore ed ai Servizi informativi Rossana Serratrice, la presidente regionale dell´Auser Franca Cherchi, il presidente dell´Auser di Sassari e segretario del Comitato Rizzeddu Monserrato Giuseppe Losito, il presidente del Comitato Rizzeddu Monserrato Marco Ussu Taglio del nastro per Piazza del Volontariato



SASSARI - Domani, sabato 19 gennaio, alle 10.30, il sindaco di Sassari Nicola Sanna scoprirà la targa d'intitolazione della nuova Piazza del Volontariato, alla quale si accede da Via Fondazione Rockefeller. Dalla Chiesa di San Giovanni Bosco, in Via Washington, dove alle 10 è prevista una funzione religiosa, partirà un corteo accompagnato dalla Banda Città di Sassari, che arriverà alla nuova piazza.



Saranno presenti, oltre al sindaco, gli assessori comunali alle Politiche sociali Pina Ballore ed ai Servizi informativi Rossana Serratrice, la presidente regionale dell'Auser Franca Cherchi, il presidente dell'Auser di Sassari e segretario del Comitato Rizzeddu Monserrato Giuseppe Losito, il presidente del Comitato Rizzeddu Monserrato Marco Ussu ed il componente del Comitato Gianni Pinna. Inoltre, saranno presenti rappresentanti delle associazioni di volontariato.



Nella foto: il sindaco Nicola Sanna Commenti SASSARI - Domani, sabato 19 gennaio, alle 10.30, il sindaco di Sassari Nicola Sanna scoprirà la targa d'intitolazione della nuova Piazza del Volontariato, alla quale si accede da Via Fondazione Rockefeller. Dalla Chiesa di San Giovanni Bosco, in Via Washington, dove alle 10 è prevista una funzione religiosa, partirà un corteo accompagnato dalla Banda Città di Sassari, che arriverà alla nuova piazza.Saranno presenti, oltre al sindaco, gli assessori comunali alle Politiche sociali Pina Ballore ed ai Servizi informativi Rossana Serratrice, la presidente regionale dell'Auser Franca Cherchi, il presidente dell'Auser di Sassari e segretario del Comitato Rizzeddu Monserrato Giuseppe Losito, il presidente del Comitato Rizzeddu Monserrato Marco Ussu ed il componente del Comitato Gianni Pinna. Inoltre, saranno presenti rappresentanti delle associazioni di volontariato.Nella foto: il sindaco Nicola Sanna