Condividi | Red 21:06 Nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile, doppia vittoria per la squadra A, nuova sconfitta per la giovane Lab ancora in costruzione Due vittorie e una sconfitta per le Gabetti



ALGHERO - Non riesce il tris di vittorie alle formazioni Gabetti impegnate nel campionato Open Uisp di pallacanestro maschile. La formazione A centra due vittorie contro Dinamo academy e Pink ladies, esce invece sconfitta la Gabetti lab contro i Nurakers. Il primo incontro disputato dalla A era insidioso sulla carta. Ma la formazione capitanata da Francesco Costantino è riuscita ad imporsi 72-51, tenendo saldamente in pugno l’incontro sin dall’avvio.



Il secondo match per i rossi impegnati nel girone B è stato quello con le Pink ladies, disputato mercoledì a Sassari. Per questa partita, i ragazzi guidati da coach Cabras, per l’occasione in doppia veste di allenatore e giocatore, hanno messo in campo una formazione decisamente Old star, composta per dieci dodicesimi da nati prima del 1990. A completare la rosa, il maliano Fofana e Bassu, al rientro dopo un fastidioso infortunio. Il punteggio finale è stato di 67-64 a favore della non giovanissima formazione algherese.



Nuova sconfitta invece per quanto riguarda la Lab. I ragazzi del patron Salteri, impegnati nel girone A, devono cedere per 44-59 agli esperti Nurakers. Nella Lab, buona prova di Battara. L’ultima creatura della famiglia Gabetti, decisamente in crescita e pienamente in partita per i primi due quarti, paga un po’ anche la fatica di un mese difficile, e lungi dall’essere terminato, che non ha di certo aiutato i ragazzi di coach Giglio.



