ALGHERO - Martedì 22 gennaio, alle 16.30, nel Salone delle conferenze di Via Sassari 179, ad Alghero, Roberto Barbieri, biologo e studioso della Zona corallina di Alghero, terrà una conferenza dal titolo “Piante del mare di Alghero”.



