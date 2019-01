Condividi | Red 7:02 I Carabinieri della Squadriglia di Monte Pizzinnu, hanno deferito in stato di libertà all´Autorità giudiziaria un allevatore del posto, già noto alle Forze dell´ordine. Sequestrato circa un etto di marijuana Droga a Siniscola: 30enne denunciato



SINISCOLA - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Squadriglia di Monte Pizzinnu, hanno deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria un 30enne del posto, già noto alle Forze dell'ordine.



I Carabinieri, durante le numerose perquisizioni agli ovili della zona, hanno trovato, abilmente nascosti, circa 100grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato, l'allevatore è stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.