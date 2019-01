Condividi | Red 9:09 Questa sera, la compagine algherese ospiterà lo Spirito Sportivo sul parquet del PalaCorbia, nel match valido per la 16esima giornata del massimo campionato di pallacanestro femminile Basket: match casalingo per la Mercede



ALGHERO – La Mercede Alghero prosegue la sua caccia all'inseguimento della capolista Virtus Cagliari. Questa sera (sabato), alle 19, la compagine algherese ospiterà lo Spirito Sportivo sul parquet del PalaCorbia, nel match valido per la 16esima giornata del massimo campionato di pallacanestro femminile.



All'andata, disputata il 10 novembre nella palestra cagliaritana di Via degli Stendardi, Solinas e compagne si imposero per 56-42. Per questa sfida, coach Manuela Monticelli ha convocato Giulia Canu, Alessia Corbia, Martina Idili, Asia Kaleva, Ivona Kozhobashiovska, Elisa Lubrano, Marianna Milia, Tijana Mitreva, capitan Marta Solinas, Valentina Usai, Giada Zidda e Giada Zinchiri.