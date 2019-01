Condividi | S.O. 11:08 Interdetta la navigazione nel tratto di mare che porta verso il porto di Trapani fino al prossimo 2 febbraio, per permettere alla nave Alghero della Marina Militare di effettuare una serie di attività specialistiche Cacciamine Alghero in attività: Trapani chiuso



TRAPANI - La Capitaneria di Porto di Trapani ha chiuso la navigazione nel tratto di mare che porta verso il porto di Trapani fino al prossimo 2 febbraio, per permettere alla nave Alghero della Marina Militare di effettuare una serie di attività specialistiche con l’impiego di veicoli subacquei autonomi e filoguidati e con l’immersione di un team di palombari di bordo. Le operazioni si svolgeranno in prossimità della rotta di atterraggio al porto di Trapani.



Chiunque fosse interessato a conoscere le coordinate esatte può consultare il bollettino delle ordinanze della capitaneria di porto. La stessa Capitaneria inoltre ha ordinato fino alle ore 03.00 del 02 febbraio 2019, nella zona di mare indicata, il divieto di navigazione, la sosta, l’ancoraggio e la pesca effettuati con navi e natanti in genere.



Per l'intera durata dell'attività della nave Alghero, le navi ed i natanti di qualsiasi tipo, in transito nelle acque limitrofe alla zona di mare indicata, dovranno mantenersi alla distanza minima di 1000 metri dal cacciamine e procedere con la massima attenzione alle eventuali indicazioni fornite dalla nave della Marina Militare nonché dalle unità addette al servizio di vigilanza e assistenza. I trasgressori saranno sanzionati. Non sono soggette al divieto le unità della Marina Militare, le unità facenti capo al 37 Stormo dell'Aeronautica Militare concorrenti alle attività specialistiche, le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e quelle in genere adibite a pubblico servizio di emergenza o soccorso.