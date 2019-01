Condividi | S.O. 12:20 Diego Baltolu, 19 anni, è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla sua abitazione con un buco nel petto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari Buddusò, 19enne trovato morto in paese



BUDDUSO' - Tragedia nella notte. Un giovane di Alà dei Sardi, piccolo centro della provincia di Sassari, è stato ritrovato privo di vita nella notte a Buddusò. Ad ucciderlo un colpo di pistola.



Il corpo di Diego Baltolu, 19 anni, è stato ritrovato sugli scalini di fronte alla sua casa nel centro storico del paese, con un buco nel petto. L'ipotesi più accreditata è che sia stato freddato in paese, e stesse tentando di dirigersi nell'abitazione della ragazza per cercare soccorso. Ma rimane aperta anche l'ipotesi del suicidio.



Accanto al sui corpo, infatti, sarebbe stata ritrovata una pistola. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale di Sassari che hanno immediatamente avviato le indagini nel tentativo di risalire all'autore dell'omicidio.