Un 25enne di Dorgali ha risposto ad un´inserzione di vendita di bancali di combustibile nocciolino a prezzo conveniente: ma era una truffa. Si è così presentato alla locale Stazione dei Carabinieri Vendite on-line: ancora una denuncia



DORGALI - Su un sito on-line di annunci, hanno inserito un’inserzione con la quale mettevano in vendita dei bancali di combustibile nocciolino. A questo annuncio, ha risposto un 25enne di Dorgali, intento a fare la provvista per l’inverno.



Attirato dal prezzo oltremodo conveniente, il giovane ha versato tramite bonifico bancario un’ingente somma di denaro. Ma la merce non è mai stata spedita ed il denaro mai restituito, costringendo così la vittima del raggiro a presentarsi nella locale Stazione dei Carabinieri per formalizzare la denuncia per truffa.



