Condividi | Red 16:12 La società ha chiuso l’anno con i festeggiamenti per il raggiungimento dei quarant´anni di judo del maestro Gavino Piredda, pilastro del sodalizio algherese dal 1978 Judo club Alghero saluta il 2018



ALGHERO - La società Judo club Alghero ha chiuso l’anno con i festeggiamenti per il raggiungimento dei quarant'anni di judo del maestro Gavino Piredda, pilastro del sodalizio algherese dal 1978. A coronamento della sua lunga e prestigiosa carriera sportiva, nel corso del 2018 gli sono stati conferiti eccellenti riconoscimenti, quali: la medaglia d’oro Ijf consegnatagli a Baku (Azerbaigijan) dal presidente della Federazione internazionale di judo Marius Vizer in occasione della cerimonia Hall of fame; la stella d’oro al merito sportivo da parte del Coni nazionale.



Intensa e molteplice l’attività federale a cui la società ha partecipato a carattere regionale, nazionale ed internazionale: Qualificazioni regionali e Finali Campionati italiani, Campionati regionali, Gran prix regionali e nazionali, tornei privati regionali, nazionali ed internazionali. Tanti i risultati ottenuti dai judoka algheresi in tutte le competizioni. Tra questi, sei medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo nelle diverse categorie e specialità ai Campionati regionali.



Un importante risultato è il secondo posto nella classifica del Criterium nazionale di Kata 2018 nel Kodokan Goshin Jitsu (Kata dell’autodifesa) dei fratelli Nicola ed Ilaria Placidi, con il quale si sono guadagnati l’accesso al livello superiore, il Circuito nazionale di Gran prix, dove hanno la possibilità di conquistare il punteggio per accedere al Campionato Europeo ed al Mondiale. La prima gara del Gran prix a cui gareggeranno si svolgerà a Giaveno domani, domenica 20 gennaio. L’altro appuntamento di rilievo per i judoka algheresi sarà la qualificazione al Campionato Italiano Cadetti, che si svolgerà domenica 17 febbraio ad Arborea. Nella stessa giornata, è in programma anche la prima fase del Grax prix Esordienti A e B e Gran prix cinture nere.



Nella foto: i fratelli Placidi sul podio di Giaveno 2018 Commenti ALGHERO - La società Judo club Alghero ha chiuso l’anno con i festeggiamenti per il raggiungimento dei quarant'anni di judo del maestro Gavino Piredda, pilastro del sodalizio algherese dal 1978. A coronamento della sua lunga e prestigiosa carriera sportiva, nel corso del 2018 gli sono stati conferiti eccellenti riconoscimenti, quali: la medaglia d’oro Ijf consegnatagli a Baku (Azerbaigijan) dal presidente della Federazione internazionale di judo Marius Vizer in occasione della cerimonia Hall of fame; la stella d’oro al merito sportivo da parte del Coni nazionale.Intensa e molteplice l’attività federale a cui la società ha partecipato a carattere regionale, nazionale ed internazionale: Qualificazioni regionali e Finali Campionati italiani, Campionati regionali, Gran prix regionali e nazionali, tornei privati regionali, nazionali ed internazionali. Tanti i risultati ottenuti dai judoka algheresi in tutte le competizioni. Tra questi, sei medaglie d’oro, tre d’argento e quattro di bronzo nelle diverse categorie e specialità ai Campionati regionali.Un importante risultato è il secondo posto nella classifica del Criterium nazionale di Kata 2018 nel Kodokan Goshin Jitsu (Kata dell’autodifesa) dei fratelli Nicola ed Ilaria Placidi, con il quale si sono guadagnati l’accesso al livello superiore, il Circuito nazionale di Gran prix, dove hanno la possibilità di conquistare il punteggio per accedere al Campionato Europeo ed al Mondiale. La prima gara del Gran prix a cui gareggeranno si svolgerà a Giaveno domani, domenica 20 gennaio. L’altro appuntamento di rilievo per i judoka algheresi sarà la qualificazione al Campionato Italiano Cadetti, che si svolgerà domenica 17 febbraio ad Arborea. Nella stessa giornata, è in programma anche la prima fase del Grax prix Esordienti A e B e Gran prix cinture nere.Nella foto: i fratelli Placidi sul podio di Giaveno 2018