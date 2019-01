Condividi | Red 19:53 Gli uomini di coach Vincenzo Esposito conquistano il lunch match del campionato Lba contro la Grissin Bon Reggio Emilia 82-71. Buon esordio per i nuovi acquisti McGee e Carter Basket: la Dinamo mette la quinta



SASSARI – Quinta vittoria consecutiva in campionato (e sesta, se si aggiunge la Coppa) per il Banco di Sardegna Dinamo Sassari. Gli uomini di coach Vincenzo Esposito conquistano il lunch match del campionato Lba contro la Grissin Bon Reggio Emilia 82-71. Buon esordio per i nuovi acquisti McGee e Carter.



Esposito manda in campo Smith, McGee, Devecchi, Thomas e Cooley, Reggio Emilia risponde con Allen, Candi, Rivers, Gaspardo e Cervi. Partenza sprint degli ospiti, che mettono a segno un parziale positivo di 0-9 con Cervi e dAllen. A sbloccare i sassaresi è Cooley: McGee firma i primi punti in maglia Dinamo con la tripla che suona la carica ai compagni. Smith infila il settimo punto che riporta Sassari in partita: Botta e risposta dall’arco tra McGee ed Allen, il 2+1 di Cooley sigla il sorpasso sassarese. Il Banco si porta avanti con Cooley e Thomas, Reggio Emilia resta a contatto con Mussini e Gaspardo. Anche Carter infila i primi punti con un canestro dalla media. Il canestro and one di Polonara chiude al 10’ 27-21. In avvio di seconda frazione, la Grissin Bon piazza un parziale di 7punti con Candi e Mussini, che riporta i reggiani ad un possesso di distanza. La reazione sassarese ha la grinta degli ex Polonara e Gentile e del centro Magro. Cooley e Smith trascinano il Banco avanti in doppia cifra. Il contropiede di capitan Devecchi scrive il +14, Reggio accorcia con Rivers ed Allen. Alla sirena dell’intervallo lungo il punteggio è 50-40.



Al rientro dagli spogliatoi, apre le danze Cooley con un mini parziale, Reggio Emilia risponde con Rivers e Gaspardo per il -7. Poi, fallo su Devecchi di Rivers che viene sanzionato con antisportivo e tecnico e deve lasciare il campo. I biancorossi trovano nuova linfa e siglano un parziale di 14-4 con Candi, Allen e Mussini e si riportano in parità. La bomba di Mussini sigla il sorpasso: tutto da rifare per il Banco che chiude al 30’ 64-64. La Dinamo non ci sta: gli uomini di Esposito siglano un parziale di 9-0 ad inizio ultimo quarto che li porta avanti. Apre le danze Thomas che non sfrutta il libero aggiuntivo, lo seguono Magro e Spissu dall’arco. Anche Gentile si unisce alla causa e segna il 12esimo punto personale. Cervi prova a sbloccare gli emiliani, ma la schiacciata in contropiede di Carter fa esplodere il PalaSerradimigni (75-66). Il punteggio si congela per lunghi minuti, Smith, McGee e Cooley portano Sassari a +12. Un antisportivo sanzionato a Cooley lo costringe alla panchina e permette a Gaspardo un giro in lunetta, ma Smith chiude definitivamente il match.



BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI-GRISSIN BON REGGIO EMILIA 82-71:

BANCO DI SARDEGNA DINAMO SASSARI: Spissu 3, Martis, Smith 14, McGee 9, Carter 8, Devecchi 3, Magro 4, Gentile 12, Thomas 6, Polonara 6, Diop, Cooley 17. Coach Vincenzo Esposito.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA: Mussini 14, Allen 21, Diouf, Candi 8, Rivers 11, Gaspardo 5, Vigori, Cerci 10, Soviero, Ortner 2. Coach Devis Cagnardi.

