Condividi | Red 20:14 Oggi, il Centro funzionale decentrato di Protezione civile, con avviso di condizioni meteo avverse, ha annunciato piogge e temporali sulla Sardegna per tutta la giornata di domani Meteo: piogge e temporali sull´Isola



ALGHERO – Oggi (domenica), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile, con avviso di condizioni meteo avverse, ha annunciato che, a partire dalle 6 e fino alle 23.59 di domani, lunedì 21 gennaio, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale che potranno risultare localmente di moderata intensità specie sul settore orientale, con cumulati moderati”. La protezione Civile consiglia massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente.



Inoltre, è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento. Commenti ALGHERO – Oggi (domenica), il Centro funzionale decentrato di Protezione civile, con avviso di condizioni meteo avverse, ha annunciato che, a partire dalle 6 e fino alle 23.59 di domani, lunedì 21 gennaio, “si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale che potranno risultare localmente di moderata intensità specie sul settore orientale, con cumulati moderati”. La protezione Civile consiglia massima prudenza se ci si trova alla guida di un’automobile o di un motoveicolo; evitare i passaggi in sottovie e sottopassi, in quanto potrebbero allagarsi anche repentinamente.Inoltre, è opportuno moderare la velocità del mezzo a causa della ridotta visibilità e dell'asfalto reso scivoloso dalla pioggia, allungandosi in tal modo gli spazi di frenata. Effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento.