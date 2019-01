Condividi | Red 22:21 Con una rete per tempo, i ragazzi di mister Fabio Pala battono 2-0 il San Giorgio Perfugas e risalgono all´immediato inseguimento della capolista Lanteri Prima categoria: Olmedo risale al secondo posto



OLMEDO – Settima vittoria casalinga stagionale per l'Olmedo, che batte 2-0 il San Giorgio Perfugas nel match valido per la 18esima giornata del girone D del campionato di Prima categoria. Con questo risultato, i ragazzi di mister Fabio Pala risalgono al secondo posto, all'immediato inseguimento della capolista Lanteri.



Al 23', Olmedo in vantaggio con Davide Sancis che, imbeccato da Silvio Gnani, supera Ruzzu con un preciso pallonetto. Il raddoppio arriva al 66', con lo stesso Gnani, che trova l'incornata vincente sulla punizione calciata da Carlo Pintus.



OLMEDO-SAN GIORGIO PERFUGAS 2-0:

OLMEDO: Bellinzis, Pes di Sanvittorio (25'st Zidda), Cingotti, Puledda (35'st Sannia), Sanna, Silvio Gnani, Sancis, Correddu (25'st Cocco), Porcheddu (20'st Sechi), Pintus, A. Gnani (37'st Casu). Allenatore Fabio Pala.

SAN GIORGIO PERFUGAS: Ruzzu, Nurchis, Palmas, Rubattu, Truddaiu, Lostia, Guerrieri, Spano (25'st Grandu), Buiaroni, Cabua (25'st Fresu), Pani (15'st Giagheddu). Allenatore Giovanni Agostino Fraoni.

ARBITRO: Nicolò Fronteddu di Nuoro.

RETI: 23' Sancis, 21'st Silvio Gnani.



I risultati della 18esima giornata:

Pozzomaggiore-Siligo 1-1 (giocata sabato)

Berchidda-Codrongianos 1-0

Campanedda-Mesu e Rios 0-2

Coghinas-Monti di Mola 0-0

Cus Sassari-Ittiri sprint 0-2

Lanteri-Biasì 2-0

Lauras-Tempio 1-1

Luogosanto-Malaspina 4-2

Olmedo-San Giorgio Perfugas 2-0



La classifica: Lanteri 38; Olmedo 35; Codrongianos 34; Coghinas 31; Cus Sassari e Luogosanto 29; Campanedda 28; Mesu e Rios 27; Tempio 26; Monti di Mola 25; Pozzomaggiore e Siligo 22; Biasì e Malaspina 19; Berchidda 18; San Giorgio Perfugas 17; Ittiri sprint 12; Lauras 10.



Le partite della 19esima giornata:

Biasì-Cus Sassari

Codrongianos-Olmedo

Ittiri sprint-Coghinas

Malaspina-Lauras

Mesu e Rios-Lanteri

Monti di Mola-Berchidda

San Giorgio Perfugas-Luogosanto

Siligo-Campanedda

