Sabato 26 gennaio, Sassari ospiterà l´edizione numero 25 della manifestazione che ha portato alla ribalta i migliori atleti isolani della specialità Torna il Muay thai explosion



SASSARI - Per gli appassionati degli sport da combattimento, l'anno si aprirà con un nuovo ed eccezionale appuntamento con l'Arte dei Re thailandesi. Infatti, ritorna a Sassari il “Muay thai explosion”.



L'edizione numero 25 andrà in scena sabato 26 gennaio, sul ring del Tarantini fight club di Via Venezia. Sul ring della promotion di Muay thai più longeva d'Italia sono saliti fra i migliori atleti del panorama internazionale: campioni del Lumpinee stadium, campioni del mondo delle federazioni Wmc, Wbc, Wako e Kl, oltre a tutti gli atleti sardi che, poi, sono diventati i migliori combattenti e hanno partecipato alle promotion mondiali dell’Arte dei Re.



Per l'occasione, sabato sera saranno presenti tutte le migliori scuole regionali di Muay thai che faranno salire sul quadrato di Via Venezia le categorie Fanciulli, Giovanili e Professionisti. I combattimenti prenderanno il via alle 17, con il main card in programma alle 20.



