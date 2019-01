Condividi | S.O. 9:32 Network chiuso per la summer 2019 dell´aeroporto di Cagliari-Elmas. venerdì prossimo la presentazione ufficiale: si prevede un nuovo record di passeggeri col potenziamento del traffico internazionale Sogaer presenta la summer 2019



CAGLIARI - Network chiuso per la summer 2019 dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Tutti i dettagli della nuova programmazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma nella giornata di venerdì 25 gennaio 2019 (ore 10,30) presso il Business Centre dell’Aeroporto.



Parterre ricco quello annunciato. Durante la presentazione dei collegamenti che caratterizzeranno il programma voli della prossima estate, infatti, interverranno Maurizio de Pascale (presidente CCIAA Cagliari), Gabor Pinna (presidente SOGAER), Alberto Scanu (amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto) e Barbara Argiolas (assessore regionale del Turismo).



Dopo i record che hanno contrassegnato il 2018, con 4.355.357 passeggeri tra arrivi e partenze ed una crescita di traffico del 5percento, il 2019 promette nuovi importanti trend di crescita. Gli obbiettivi della Sogaer, infatti, rimangono lo sviluppo del traffico sui mercati internazionali e l’aumento del numero dei collegamenti e delle frequenze per il 2019, unitamente al miglioramento della qualità e della varietà dei servizi a disposizione dei viaggiatori in transito nello scalo.



Foto d'archivio Commenti CAGLIARI - Network chiuso per la summer 2019 dell'aeroporto di Cagliari-Elmas. Tutti i dettagli della nuova programmazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma nella giornata di venerdì 25 gennaio 2019 (ore 10,30) presso il Business Centre dell’Aeroporto.Parterre ricco quello annunciato. Durante la presentazione dei collegamenti che caratterizzeranno il programma voli della prossima estate, infatti, interverranno Maurizio de Pascale (presidente CCIAA Cagliari), Gabor Pinna (presidente SOGAER), Alberto Scanu (amministratore delegato della società di gestione dell’aeroporto) e Barbara Argiolas (assessore regionale del Turismo).Dopo i record che hanno contrassegnato il 2018, con 4.355.357 passeggeri tra arrivi e partenze ed una crescita di traffico del 5percento, il 2019 promette nuovi importanti trend di crescita. Gli obbiettivi della Sogaer, infatti, rimangono lo sviluppo del traffico sui mercati internazionali e l’aumento del numero dei collegamenti e delle frequenze per il 2019, unitamente al miglioramento della qualità e della varietà dei servizi a disposizione dei viaggiatori in transito nello scalo.Foto d'archivio