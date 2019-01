Condividi | A.S. 11:32 Verrà presentata martedì nella sede della Camera di Commercio di Sassari la manifestazione che si svolgerà nella cittadina catalana dal 1 al 4 maggio 2019 315° Nautic Event Alghero 2019



ALGHERO - Si intitola "315° Nautic Event Alghero 2019" la manifestazione che si svolgerà nella cittadina catalana dal 1 al 4 maggio prossimi, interamente dedicata all'universo del mare, la cui conferenza stampa di presentazione è in programma martedì 22 gennaio (alle ore 10.30) nella sede della Camera di Commercio di Sassari. Al lancio interverranno i partner dell'iniziativa: Camera di Commercio, Assonautica Provinciale Sassari, Consorzio del Porto di Alghero, Fondazione Meta, Flag Nord Sardegna, Comuni di Alghero, Bosa, Stintino, Porto Torres e Castelsardo.



