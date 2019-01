Condividi | S.O. 11:43 In occasione delle votazioni per il rinnovo del Consiglio regionale sardo il gruppo capitanato dall´ex sindaco di Alghero, Stefano Lubrano, appoggia il movimento "Sardi Liberi" del presidente Mauro Pili Patto Civico sceglie Umberto Borlotti



ALGHERO - «Una semplice dichiarazione di libertà e indipendenza non ha valore se non viene messa in pratica davvero. Per questa ragione Patto Civico Alghero, per le elezioni regionali 2019, esprime la propria adesione alla proposta politica di Sardi Liberi con Mauro Pili Presidente, e sostiene Umberto Borlotti come candidato al Consiglio Regionale».



Il presidente del movimento Patto Civico Alghero, l'ex sindaco Stefano Lubrano, scioglie ogni riserva e si schiefa in occasione del voto di febbraio. «Il movimento ha sempre portato avanti l'idea che il cambiamento è tale nel momento in cui le azioni vengono fatte ponendosi obiettivi oggettivi e non particolari».



«Il breve e intenso periodo di campagna elettorale, inoltre, sarà importante per Patto Civico Alghero e Sardi Liberi per comprendere se le affinità di base condivise possano consentire di creare ad Alghero una proposta politica che parta dai temi e non dai nomi dei candidati, che guardi al governo della città e non a come "gestire le vittorie", che fissi pochi punti di politica economica e sociale per consentire ad Alghero di ritornare ad essere guida. Sempre Endevant» conclude la nota di Stefano Lubrano.



