Condividi | Red 14:31 I finanzieri della locale Sezione operativa navale hanno denunciato il titolare di una società per l’illecito uso di gasolio agevolato. Il rappresentante legale rischia la reclusione da uno a cinque anni, oltre una multa, il cui importo varia da due a dieci volte il valore dell’imposta evasa Alghero: Fiamme gialle scoprono illecito da 250mila euro



ALGHERO - I finanzieri della Sezione operativa navale di Alghero hanno denunciato all’Autorità giudiziaria sassarese il titolare di una società operante nel settore della nautica che utilizzava, impropriamente, gasolio agevolato come carburante per la propria imbarcazione, senza possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti. Tale tipologia di gasolio, per favorire le imprese che operano nel settore del diporto nautico, è sgravato da imposte, in quanto gode della totale esenzione dall’accisa con un prezzo di mercato, pertanto, nettamente inferiore a quello praticato normalmente.



Nel corso dell’attività, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro i 150litri di combustibile illecitamente contenuto nel serbatoio dell’imbarcazione ed accertato, dopo controlli nell’azienda, l’illecito uso da parte del titolare della stessa, di altri 11mila litri di gasolio in due anni. Il rappresentante legale rischia la reclusione da uno a cinque anni, oltre una multa, il cui importo varia da due a dieci volte il valore dell’imposta evasa, per aver impropriamente destinato ad un uso comune, del gasolio acquistato ad un prezzo agevolato e riservato esclusivamente per determinate attività d’impresa.



È stato anche accertato che l’utilizzo dell’imbarcazione per finalità commerciali avveniva senza che ci fosse alcuna evidenza nei registri pubblici, ne sulla rispettiva licenza di abilitazione alla navigazione; le violazioni riscontrate in tale ambito, per i mancati adempimenti previsti dal Codice della nautica da diporto ammontano, per tutto il periodo sottoposto a controllo, ad oltre 250mila euro. Il titolare della società risulta al momento indagato per falsità ideologica, reato che prevede la reclusione fino a due anni, a seguito della condotta fraudolenta architettata per poter utilizzare per scopi commerciali l’imbarcazione. Inoltre, le competenze in capo alle Fiamme gialle hanno consentito di accertare e, quindi, quantificare l’indebita detrazione dell’Iva cui ha beneficiato la società in sede di dichiarazione annuale dei redditi. ALGHERO - I finanzieri della Sezione operativa navale di Alghero hanno denunciato all’Autorità giudiziaria sassarese il titolare di una società operante nel settore della nautica che utilizzava, impropriamente, gasolio agevolato come carburante per la propria imbarcazione, senza possedere i requisiti previsti dalle leggi vigenti. Tale tipologia di gasolio, per favorire le imprese che operano nel settore del diporto nautico, è sgravato da imposte, in quanto gode della totale esenzione dall’accisa con un prezzo di mercato, pertanto, nettamente inferiore a quello praticato normalmente.Nel corso dell’attività, i finanzieri hanno sottoposto a sequestro i 150litri di combustibile illecitamente contenuto nel serbatoio dell’imbarcazione ed accertato, dopo controlli nell’azienda, l’illecito uso da parte del titolare della stessa, di altri 11mila litri di gasolio in due anni. Il rappresentante legale rischia la reclusione da uno a cinque anni, oltre una multa, il cui importo varia da due a dieci volte il valore dell’imposta evasa, per aver impropriamente destinato ad un uso comune, del gasolio acquistato ad un prezzo agevolato e riservato esclusivamente per determinate attività d’impresa.È stato anche accertato che l’utilizzo dell’imbarcazione per finalità commerciali avveniva senza che ci fosse alcuna evidenza nei registri pubblici, ne sulla rispettiva licenza di abilitazione alla navigazione; le violazioni riscontrate in tale ambito, per i mancati adempimenti previsti dal Codice della nautica da diporto ammontano, per tutto il periodo sottoposto a controllo, ad oltre 250mila euro. Il titolare della società risulta al momento indagato per falsità ideologica, reato che prevede la reclusione fino a due anni, a seguito della condotta fraudolenta architettata per poter utilizzare per scopi commerciali l’imbarcazione. Inoltre, le competenze in capo alle Fiamme gialle hanno consentito di accertare e, quindi, quantificare l’indebita detrazione dell’Iva cui ha beneficiato la società in sede di dichiarazione annuale dei redditi.