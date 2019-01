Condividi | A.S. 15:12 Sulle risorse finanziarie relative alle leggi regionali 8/1999, 9/2004 e 20/1997 si chiede la possibilità di intervenire con un’integrazione dei Fondi regionali, al fine di garantire l’intera copertura del fabbisogno che, come ben rappresenta il trend di spesa verificabile dalla rendicontazione dell’ultimo biennio, supera il milione di euro annuo Servizi Sociali: Bruno scrive a Pigliaru



ALGHERO - «Ad oggi questa Amministrazione, dopo aver completato la liquidazione e il pagamento delle provvidenze economiche sulle leggi regionali 8/1999, 9/2004 e 20/1997 relative al terzo trimestre del 2018, per il quarto trimestre dello stesso anno ha potuto garantire il pagamento soltanto per una quota parte della mensilità di ottobre, a causa dell’insufficienza di risorse deliberate e trasferite dalla Regione. Rispetto all'ulteriore fabbisogno non è in grado di farsi carico dell’onere che ne deriverebbe, trovandosi attualmente nella condizione di dover affrontare con fondi propri di bilancio le sempre più crescenti necessità per rispondere ai bisogni primari e abitativi dei cittadini Algheresi».



Lo scrive il sindaco di Alghero nella lettera indirizzata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, dell'Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale Luigi Arru e del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau. Bruno ricorda gli anticipi effettuati per «l’integrazione alle rette di ricovero a favore delle persone anziane residenti ad Alghero o il sostegno all’integrazione della comunità Rom presente sul territorio comunale, fino alla gestione, con risorse proprie, dell’emergenza legata alla sopraggiunta inagibilità del Centro Residenziale Anziani, che ha costretto l’Amministrazione comunale ad adottare una serie di misure d’urgenza a favore degli ospiti della struttura, nonché ad individuare una sede operativa provvisoria per gli operatori dei Servizi Sociali».



«Vista la concreta possibilità che questa Amministrazione non riesca a far fronte alle istanze di una categoria di persone particolarmente fragile, che reclama il legittimo diritto a vedersi riconosciute le provvidenze citate, disciplinate da speciale normativa regionale, al fine di offrire loro ogni tutela prevista dal principio costituzionale di sussidiarietà, vi prego di voler valutare, con la massima sollecitudine consentita, la possibilità di intervenire con un’integrazione dei Fondi regionali. Al fine di garantire l’intera copertura del fabbisogno che, come ben rappresenta il trend di spesa verificabile dalla rendicontazione dell’ultimo biennio, supera il milione di euro annuo» conclude il sindaco di Alghero, Mario Bruno.



Foto d'archivio Commenti ALGHERO - «Ad oggi questa Amministrazione, dopo aver completato la liquidazione e il pagamento delle provvidenze economiche sulle leggi regionali 8/1999, 9/2004 e 20/1997 relative al terzo trimestre del 2018, per il quarto trimestre dello stesso anno ha potuto garantire il pagamento soltanto per una quota parte della mensilità di ottobre, a causa dell’insufficienza di risorse deliberate e trasferite dalla Regione. Rispetto all'ulteriore fabbisogno non è in grado di farsi carico dell’onere che ne deriverebbe, trovandosi attualmente nella condizione di dover affrontare con fondi propri di bilancio le sempre più crescenti necessità per rispondere ai bisogni primari e abitativi dei cittadini Algheresi».Lo scrive il sindaco di Alghero nella lettera indirizzata al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, dell'Assessore dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale Luigi Arru e del Presidente del Consiglio Regionale della Sardegna, Gianfranco Ganau. Bruno ricorda gli anticipi effettuati per «l’integrazione alle rette di ricovero a favore delle persone anziane residenti ad Alghero o il sostegno all’integrazione della comunità Rom presente sul territorio comunale, fino alla gestione, con risorse proprie, dell’emergenza legata alla sopraggiunta inagibilità del Centro Residenziale Anziani, che ha costretto l’Amministrazione comunale ad adottare una serie di misure d’urgenza a favore degli ospiti della struttura, nonché ad individuare una sede operativa provvisoria per gli operatori dei Servizi Sociali».«Vista la concreta possibilità che questa Amministrazione non riesca a far fronte alle istanze di una categoria di persone particolarmente fragile, che reclama il legittimo diritto a vedersi riconosciute le provvidenze citate, disciplinate da speciale normativa regionale, al fine di offrire loro ogni tutela prevista dal principio costituzionale di sussidiarietà, vi prego di voler valutare, con la massima sollecitudine consentita, la possibilità di intervenire con un’integrazione dei Fondi regionali. Al fine di garantire l’intera copertura del fabbisogno che, come ben rappresenta il trend di spesa verificabile dalla rendicontazione dell’ultimo biennio, supera il milione di euro annuo» conclude il sindaco di Alghero, Mario Bruno.Foto d'archivio