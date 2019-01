Condividi | Red 17:29 Sabato, nelle sale dell´Hotel La Margherita, è prevista la proiezione del docufilm diretto da Thomas Eich, Una via originale per l’equilibrio psicofisico Ad Alghero, il fenomeno Bruno Gröning



ALGHERO - Uno sguardo differente sulle origini della salute, della malattia e delle dipendenze, attraverso gli insegnamenti di Bruno Gröning. Sarà proiettato sabato 26 gennaio, nelle sale dell'Hotel La Margherita, in Via Sassari 70, ad Alghero, il film diretto da Thomas Eich “Il fenomeno Bruno Gröning”. La proiezione è in programma dalle 14.30 alle ore 20.30 (con due pause). L'ingresso è libero, ma è gradita un'offerta volontaria.



Il docufilm racconta la vita e l’impegno di un laico tedesco dalla forte spiritualità e ripercorre la via da lui indicata verso l’equilibrio psico-fisico, in armonia con se stessi e con l’ambiente circostante. Il film si sviluppa attraverso documenti audio originali materiale d'archivio e da voce ai testimoni dell’epoca, che raccontano di essere stati liberati da gravi sofferenze. Fatti straordinari ed inspiegabili, che conquistarono le prime pagine sui giornali dell’epoca. Per il suo aiuto, Gröning rifiutava di accettare anche un solo centesimo.



A distanza di sessant'anni, il suo messaggio è più che mai attuale e la sua eredità spirituale è raccolta all'interno del "Circolo per l'aiuto naturale nella vita", associazione di volontariato diffusa in tutto il mondo attraverso le comunità, che già Bruno Gröning in vita aveva fatto nascere. Per l'impegno nella promozione della pace e della tolleranza, nel 2013 il "Circolo" è stato premiato, nella sede dell'Onu, con il "Peace Pole" da parte dell'ong World peace prayer society. Commenti