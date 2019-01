Condividi | S.O. 22:59 Esordio elettorale per la nuova Lega di Matteo Salvini, la cui lista è collegata a Christian Solinas. Ecco i 60 aspiranti consiglieri regionali divisi negli otto collegi elettorali Regionali, ecco le liste della Lega



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Esordio elettorale per la nuova Lega di Matteo Salvini, la cui lista è collegata a Christian Solinas. Ecco i 60 aspiranti consiglieri regionali divisi negli otto collegi elettorali.



CAGLIARI. Piras Andrea, Canu Sara, Spano Paolo, Satta Valeria, Defraia Luca, Perra Roberta, Nioi Giovanni noto Gianni, Mulas Anna Paola, Schirru Roberto, Contu Maria Stefania, Tach Carlo, Sanna Maria Ignazia, Sechi Mario, Pinna Donatella, Nieddu Mario, Lai Emanuela, Pistis Lucio, Martino Domenica detta Mimma, Porrà Stefano, Giannotti Gabriella.



SASSARI. Manca Ignazio, Pilli Sonia, Scano Antonio (noto Nenne), Capelli Grazia, Pais Michele Italo, Delogu Ermelinda, Portas Antonio, Argiolas Maria Assunta, Cau Titino Sebastiano, Piras Federica, Miscali Giovanni, Uzzau Cinzia.



NUORO. Saiu Pierluigi, Palma Lidia, Caddeo Daniele, Romagna Laura, Puligheddu Sebastiano, Pau Luana.



ORISTANO. Mele Annalisa, Leoni Antonio, Melis Maria Dolores, Ardu Giampiero, Teotto Ivana, Erba Luca.



GALLURA. Giagoni Dario, Flauto Paola, Morlè Mauro, Inzaina Daria, Pugioni Giovanni Nicolò, Manca Annalisa.



MEDIO CAMPIDANO. Meloni Valentino, Sanna Salvina, Monni Robert, Schirru Antonella.



SULCIS. Scanu Adriano, Atzori Monica, Ennas Michele, Bardanzellu Marina Francesca.



OGLIASTRA. Todde Giorgio, Mameli Claudia. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Esordio elettorale per la nuova Lega di Matteo Salvini, la cui lista è collegata a Christian Solinas. Ecco i 60 aspiranti consiglieri regionali divisi negli otto collegi elettorali.. Piras Andrea, Canu Sara, Spano Paolo, Satta Valeria, Defraia Luca, Perra Roberta, Nioi Giovanni noto Gianni, Mulas Anna Paola, Schirru Roberto, Contu Maria Stefania, Tach Carlo, Sanna Maria Ignazia, Sechi Mario, Pinna Donatella, Nieddu Mario, Lai Emanuela, Pistis Lucio, Martino Domenica detta Mimma, Porrà Stefano, Giannotti Gabriella.. Manca Ignazio, Pilli Sonia, Scano Antonio (noto Nenne), Capelli Grazia, Pais Michele Italo, Delogu Ermelinda, Portas Antonio, Argiolas Maria Assunta, Cau Titino Sebastiano, Piras Federica, Miscali Giovanni, Uzzau Cinzia.. Saiu Pierluigi, Palma Lidia, Caddeo Daniele, Romagna Laura, Puligheddu Sebastiano, Pau Luana.. Mele Annalisa, Leoni Antonio, Melis Maria Dolores, Ardu Giampiero, Teotto Ivana, Erba Luca.. Giagoni Dario, Flauto Paola, Morlè Mauro, Inzaina Daria, Pugioni Giovanni Nicolò, Manca Annalisa.. Meloni Valentino, Sanna Salvina, Monni Robert, Schirru Antonella.. Scanu Adriano, Atzori Monica, Ennas Michele, Bardanzellu Marina Francesca.. Todde Giorgio, Mameli Claudia.