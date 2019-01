Condividi | S.O. 23:10 La lista elettorale a sostegno del sindaco di Cagliari presenta i candidati in sei collegi su otto. Niente candidature su Sassari e Sulcis. Ecco tutti i nomi collegati ai Progressisti di Sardegna "Noi, la Sardegna con Massimo Zedda", 42 nomi



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: tra quelle a sostegno del sindaco di Cagliari c'è "Noi, la Sardegna con Massimo Zedda". 42 i candidati nella lista divisi su sole sei circoscrizioni territoriali. Niente candidati su Sassari e Sulcis. Ecco tutti i nomi.



CAGLIARI. Antropoli Francesco, Cacciuto Francesco, Caddeo Laura, Casciu Michele, Chirico Valentina, Depau Silvia, Fenu Stefano, Garau Eva, Grivel Angelica, Liberati Angelo; Mameli Orazio, Marongiu Jacopo, Mura Paola, Polese Maurizio, Rotilio Donatella Alessandra, Sarritzu Claudia, Sau Fiammetta, Tiana Andrea, Tomasini Giuseppe, Vitiello Giuseppina (nota Pina).



ORISTANO. Cardone Sabina, Collu Antonia, Loi Diego, Murgia Giuseppina, Onnis Stefano, Sechi Marco.



NUORO. Caliandro Rosa Maria, Frau Luca, Marras Salvatore (noto Tore), Maxia Raffaella, Muscau Francesco, Paba Antonina.



MEDIO CAMPIDANO. Capra Federico, Perra Carla, Pili Marcello, Pinna Monica.



CARBONIA-IGLESIAS. Cannas Roberta, Melis Maurizio, Parigi Paola, Puddu Giovanni Martino.



