Si vota il 24 febbraio in Sardegna. Liste chiuse dalle ore 20 di lunedì. Sono sette gli aspiranti presidenti alla successione di Francesco Pigliaru. 24 le liste in corsa per circa 1500 candidati consiglieri. Basta cliccare sul movimento per scoprire tutti i candidati

24 liste 7 presidenti 1500 onorevoli

Tutti i nomi delle Regionali 2019

CAGLIARI - Un esercito di circa 1.500 aspiranti onorevoli. Questo il numero dei candidati, suddivisi in 24 liste, che si contenderà il 24 febbraio un posto nell'assemblea sarda. Tutti in corsa per un posto dei 58 seggi disponibili in Consiglio regionale.Delle 24 liste in campo, otto fanno parte del Centrosinistra, Campo Progressista a sostegno del sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Undici sono quelle del Centrodestra per Christian Solinas presidente. Mantre una sola lista contano Sardi Liberi di Mauro Pili, Partito dei Sardi con Paolo Maninchedda, Movimento 5 Stelle con Francesco Desogus, Autodeterminatzione con Andrea Murgia e Sinistra Sarda con Vindice Lecis.Numerosi i consiglieri regionali uscenti in corsa per un nuovo scranno in via Roma. Tra i candidati anche molti assessori della Giunta in carica. Ecco tutte le coalizioni distinte per partito: basta cliccare sul movimento per scoprire tutti i candidati.