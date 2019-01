Condividi | S.O. 23:28 Ai nastri di partenza per la prima volta dopo il dietrofront del 2014 il Movimento 5 Stelle. Ecco i 60 candidati a sostegno di Francesco Desogus, divisi per le otto circoscrizioni Regionali, tutti i candidati 5 Stelle



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Ai nastri di partenza per la prima volta dopo il dietrofront del 2014 il Movimento 5 Stelle. Ecco i 60 candidati a sostegno di Francesco Desogus divisi per le otto circoscrizioni.



CAGLIARI. Michele Ciusa, Antonietta Congiu (nota Antonella), Luciano Congiu, Carla Cuccu, Claudia Ghiani, Daniela Piras, Antonella Piroddi, Fabio Farris, Teresa Diana, Carla Puddu, Adriano Cossa, Valentina Collu, Alberto Nioi, Valeria Soru, Fabio Surcis, Fabrizio Murgia, Antonio Patta, Amalia Picinelli, Paolo Porcina e Samuele Mereu.



SASSARI. Sebastiano Costantino Simone Sassu, Roberto Giovanni Cappuccinelli, Desirè Alma Manca, Nadia De Santis, Davide Sechi, Simonetta Ternullo, Piera Demontis, Ivo Manca, Caterina Oggiano, Tania Nafee Diouf, Andrea Tirotto e Franco Casula.



NUORO. Graziano Artedino, Giuseppe Casula, Elena Fancello, Riccardo Mureddu, Lucia Argilla e Maria Chiara Contena.



ORISTANO. Andrea Atzori, Barbara Daga, Maria Maddalena Spanu, Alessandro Solinas, Giuseppe Senes e Barbara Cireddu.



OLBIA-TEMPIO. Roberto Franco Michele Li Gioi, Sonia Calvisi, Marco Bardini, Piero Lanciotti, Anna Maria Langiu e Angela Salis.



CARBONIA-IGLESIAS. Paolo Zandara, Carla Mario, Giovanni Nicolò Murgioni e Carla Cannas.



MEDIO CAMPIDANO. Sara Casula, Giovanni Soro, Renato Pisu e Nicoletta Tassara.



