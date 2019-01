Condividi | P.P. 23:38 Campo Progressista, collegato al candidato presidente Massimo Zedda, presenta candidati in tutte le otto circoscrizioni. Di seguito tutti i nomi in lizza per il voto di febbraio Campo Progressista: ecco i candidati



CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.



Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.



24 invece le liste: Campo Progressista, collegato al candidato presidente Massimo Zedda, presenta candidati in tutte le otto circoscrizioni. Di seguito tutti i nomi in lizza.



CAGLIARI. Francesco Agus, Alessio Alias, Bruna Biondo, Marzia Cilloccu, Bernardino Deiana (noto Dino), Marina Del Zompo, Alice Farris, Massimiliano Mallocci, Francesco Manca, Raimondo Mandis, Alessio Marotto, Paola Masala, Filippo Petrucci, Rossella Pes, Rita Pintus, Luca Pisano, Graziella Posadino, Anna Puddu, Anna Maria Schirru, Josto Zedda.



SASSARI. Satta Gian Franco, Piccone Giuseppina Rita nota Giusy, Gutierrez Michele Mario, Degortes Tania, Zaru Salvatore, Puggioni Daniela, Sanna Vittorio, Furlanetto Chiara, Leoni Vincenzo, Leoni Sebastiana nota Bastiana, Marceddu Giuseppe, Zubani Vittoria.



NUORO. Busia Roberta, Carboni Caterina Giorgia, Mulas Silvano Bruno, Porcu Dionigi, Satta Giovanni Battista Paolo, Zurru Margherita.



ORISTANO. Antonio Pinna, Corrado Casula, Sara Sanna, Rosa Pinna, Shkanely Ramos, Enrico Costa.



OLBIA-TEMPIO. Occhioni Tania, Serra Paolo, Dettori Suzanne, Strazzeri Mariano.



MEDIO CAMPIDANO. Enzo Comina, Tiziana Atzeni, Eleonora Piras, Ignazio Tolu.



CARBONIA-IGLESIAS. Simone Pinna, Simona Deidda, Enrica Mereu, Riccardo Diana.



OGLIASTRA. Monia Conciatori, Salvatore Fancello. Commenti CAGLIARI - Liste chiuse per le elezioni regionali del 24 febbraio in Sardegna. Sette aspiranti presidenti della Regione.Massimo Zedda per i Progressisti di Sardegna, Christian Solinas per il centrodestra, Francesco Desogus del Movimento 5 stelle, Paolo Maninchedda per il Partito dei Sardi, Andrea Murgia per Autodeterminatzione, Mauro Pili per Sardi liberi e Vindice Lecis per Rifondazione-Comunisti Italiani-Sinistra Sarda. Si è invece ritirata Ines Pisano.24 invece le liste: Campo Progressista, collegato al candidato presidente Massimo Zedda, presenta candidati in tutte le otto circoscrizioni. Di seguito tutti i nomi in lizza.. Francesco Agus, Alessio Alias, Bruna Biondo, Marzia Cilloccu, Bernardino Deiana (noto Dino), Marina Del Zompo, Alice Farris, Massimiliano Mallocci, Francesco Manca, Raimondo Mandis, Alessio Marotto, Paola Masala, Filippo Petrucci, Rossella Pes, Rita Pintus, Luca Pisano, Graziella Posadino, Anna Puddu, Anna Maria Schirru, Josto Zedda.. Satta Gian Franco, Piccone Giuseppina Rita nota Giusy, Gutierrez Michele Mario, Degortes Tania, Zaru Salvatore, Puggioni Daniela, Sanna Vittorio, Furlanetto Chiara, Leoni Vincenzo, Leoni Sebastiana nota Bastiana, Marceddu Giuseppe, Zubani Vittoria.. Busia Roberta, Carboni Caterina Giorgia, Mulas Silvano Bruno, Porcu Dionigi, Satta Giovanni Battista Paolo, Zurru Margherita.. Antonio Pinna, Corrado Casula, Sara Sanna, Rosa Pinna, Shkanely Ramos, Enrico Costa.. Occhioni Tania, Serra Paolo, Dettori Suzanne, Strazzeri Mariano.. Enzo Comina, Tiziana Atzeni, Eleonora Piras, Ignazio Tolu.. Simone Pinna, Simona Deidda, Enrica Mereu, Riccardo Diana.. Monia Conciatori, Salvatore Fancello.